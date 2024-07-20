Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı

Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı

Muğla'da Mustafa Acar, eşiyle yaşadığı sorunları çözmek için evlerine gelen kayınvalidesi ve kayınpederini feci şekilde darbetti. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Acar, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Yaşlı çiftin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

20.07.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, eşiyle sorunları olan kızlarının evine konuşmak için giden 64 yaşındaki Hatice Uryan ve 68 yaşındaki İlhan Urya çiftini darbeden 49 yaşındaki damatları Mustafa Acar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

EŞİYLE ARALARINI DÜZETMESİ İÇİN EVLERİNE GELDİLER

İlçeye bağlı Toparlar Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Seçil Acar ve eşi Mustafa Acar arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çift arasındaki problemi çözmek için evlerine gelen Seçil Acar'ın annesi Hatice Uryan ve babası İlhan Uryan, damatları tarafından darbedildi.

Seçil Acar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Hatice Uryan ve eşi İlhan Uryan hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YAŞLI ÇİFTİ DÖVEN DAMAT TUTUKLANDI

Jandarma, olayın ardından Mustafa Acar'ı gözaltına aldı. Seçil A., jandarmadaki ifadesinde kıskançlık nedeniyle eşiyle tartıştıklarını, konuşmak için evlerine gelen anne ve babasının saldırıya uğradığını anlattı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Acar tutuklandı.

Kaynak: DHA

Mustafa Acar, Jandarma, Muğla, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cruel Runeblue: Hayırlı damat... Yaşattiğini yaşar insallah 11 2 Yanıtla
  • Murat: Damat.!!! Allah'ım senin için neyi hak gördü ise onu yaşamadan ölme 5 0 Yanıtla

15:27 Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı
12:43 KKTC’deki törende dikkat çeken anlar Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet
11:33 Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride! Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak
11:03 Dünyaca ünlü markanın sahibi denizde kalbine yenik düştü Dünyaca ünlü markanın sahibi denizde kalbine yenik düştü
15:37 Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı
15:22 Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid’i çıkardı, karar İsrail’in tepkisi sonrası alındı Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid'i çıkardı, karar İsrail'in tepkisi sonrası alındı
14:40 Tüylerimiz diken diken olmuştu Mert Müldür’ün Gürcistan’a attığı gol EURO 2024’ün en güzel golü seçildi Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
13:58 Satışlarda patlama yaşanıyor Arda Güler İspanya’yı sallamaya devam ediyor Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor
13:54 İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
13:44 Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti
12:35 Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi
12:22 Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı
12:18 Tam 7 kilo verdi Wanda Nara’dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü
11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 16:25:55. #1.12#
SON DAKİKA: Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement