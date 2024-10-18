Kayıp 72 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayıp 72 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kayıp 72 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra kestane toplamaya giden 72 yaşındaki Alim Kasap'tan 30 saattir haber alınamıyor. Jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, geniş çaplı arama çalışmalarına başladı.

18.10.2024 17:51  Güncelleme: 17:56
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra kestane toplamaya gittiği öne sürülen ve kendisinden bir daha haber alınmayan 72 yaşındaki adam için ekipler seferber oldu. Yaklaşık 30 saattir kayıp olan yaşlı adam, her yerde aranıyor.

Kirazlı Mahallesi'nde dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra kestane toplamaya gittiği öne sürülen 72 yaşındaki Alim Kasap'tan bir daha haber alınamadı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yaklaşık 30 saattir kendisinden haber alınamayan adamı bulma çalışmaları devam ediyor. Aile yakınları ile bazı vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Kasap hakkında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

"Umudumuz ve temennimiz başına bir şey gelmeden ailesine kavuşması"

Kestane toplamak için ormana gittiği öne sürülen 72 yaşındaki Alim Kasap'ın arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Kocaali Belediye Başkan Yardımcısı ve mahalle sakini Necmi Çatalbaş, "Dün sabah saat 11.00'da kahvaltısını yaptıktan sonra evden kestane toplamak için gitmiş ve bir daha haber alınamamış. Şu ana kadar da herhangi bir haber gelmedi. Hususa ilişkin olarak tüm ekipler burada çalışma yapıyor. Umudumuz ve temennimiz başına bir şey gelmeden ailesine kavuşması" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp 72 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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