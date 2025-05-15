Kayıp 92 Yaşındaki Adam 15 Saat Sonra Bulundu

92 yaşındaki kayıp adam, 15 saat sonra ormanda bulundu

BOLU - Bolu'nun Mengen ilçesinde dün sabah saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan 92 yaşındaki İsmet Mercimek, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 15 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mengen 3. Etap TOKİ Konutları'ndaki evinden dün sabah saat 07.00 sıralarında ayrılan İsmet Mercimek'ten uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD koordinesinde polis, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve ilçe sakinlerinden oluşan ekipler sevk edildi. Yaklaşık 15 saat süren çalışmaların ardından, yaşlı adam Yörükler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Olay yerinde yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından sedyeyle ambulansa taşınan Mercimek, detaylı muayene için Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.