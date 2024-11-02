Kayıp Asiye Günay İçin Arama Çalışmaları Durduruldu - Son Dakika
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Kayıp Asiye Günay İçin Arama Çalışmaları Durduruldu

Kayıp Asiye Günay İçin Arama Çalışmaları Durduruldu

Gediz'de 3 haftadır kayıp olan Asiye Günay'ın arama çalışmaları, sonuçsuz kalınca sonlandırıldı.

02.11.2024 12:10
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Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Akkaya Köyü'nde 3 haftadır kayıp olan 52 yaşındaki Asiye Günay'ı bulmak için sürdürülen arama çalışmaları durduruldu.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Günay'ın, herhangi bir eşyasını yanına almadan evinden ayrıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, çevre köylerde ve Akkaya Köyüne 35 kilometre uzaklıkta bulunan Gökler Beldesi'nde yer alan eski maden ocaklarında kapsamlı bir arama gerçekleştirdi; ancak sonuç alınamadı.

Her geçen gün endişeleri artan Günay'ın yakınları ve köylüler, jandarma arama çalışmalarını sonlandırmış olmasına rağmen umudunu kaybetmedi. Özellikle hafta sonları gönüllü olarak çevreyi araştırmaya devam eden köylüler, Akkaya Köyü çevresinde ve ulaşılması güç alanlarda kendi imkanlarıyla arama yapıyor.

Günay'ın kaybolduğu gün köyde sakin bir şekilde dolaştığını gören birkaç köylü, yaşlı kadının evden neden ayrıldığına dair herhangi bir bilgiye sahip değil. Yakınları, Günay'ın bulunması için duyarlı vatandaşlardan destek beklediklerini ifade ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Asiye Günay İçin Arama Çalışmaları Durduruldu - Son Dakika

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