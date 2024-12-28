Kayıp Balıkçıyı Arama Olayında Olumsuz Hava Şartları

3.Sayfa

Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına olumsuz hava engeli

Hava muhalefeti, kayıp balıkçıyı arama çalışmalarını zorlaştırdı

SAMSUN - Samsun'da tekneyle açıldıkları Karadeniz'de kaybolan 2 balıkçıdan bulunamayan Muhammer Sevgili'yiarama çalışması, olumsuz hava şartlarına rağmen devam ediyor. Denizde yaşanan fırtına dolayısıyla ekipler sadece karadan ve havadan arama yapıyor.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan 'Muratım' isimli balıkçı teknesiyle denize açılan Muhammer Sevgili ve Halil Kayış kayboldu. Kayıp balıkçılar için deniz polisleri, sahil güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler batan balıkçı teknesinin bulunduğu yeri tespit etti. Tekne, mendireğin 500 metre açıklarında ve 8,5 metre derinlikte tek parça halinde bulundu. Ekipler, bulunan teknenin etrafında kayıp balıkçıları arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. 2 gün önce gece saatlerinde teknenin 700 metre güneybatı tarafında balıkçı Halil Kayış'ın cansız bedeni sahilde balıkçılar tarafından bulundu. Halil Kayış'ın cenazesi bugün toprağa verildi.

Olumsuz hava şartları

Arama çalışmalarının 6. gününde denizde fırtına çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ait botlar ile dalgıçlar denize çıkamadı. Çalışmalar havadan ve karadan devam ediyor.

Muhammer Sevgili'nin arkadaşı Ali Öztürk, "İki balıkçı 10-15 senedir birlikte çalışıyordu. Cesedi kıyıya vuran arkadaşımızı bugün defnettik. Diğer arkadaşımız için Allah'a dua ediyoruz. Çıksın ki mezarı belli olsun. Çocuğunun, eşinin gözyaşları dursun" dedi.