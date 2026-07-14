Kayıp Çocuk İnternet Kafede Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Çocuk İnternet Kafede Bulundu

Kayıp Çocuk İnternet Kafede Bulundu
14.07.2026 12:45
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Zonguldak'ta kaybolan F.D., polis tarafından internet kafede bulundu ve ailesine teslim edildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan çocuk, polis ekiplerinin çalışması sonucu bir internet kafede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, F.D. isimli çocuğun ailesi, kendisinden haber alamayınca Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çocuğun gidebileceği noktaları araştırırken ilçe genelindeki güvenlik kamerası ve KGYS kayıtlarını da incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda F.D.'nin kamera kayıtlarından takip edilerek ilçe merkezindeki bir internet kafede bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerince internet kafeden alınan F.D., işlemleri için Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çocuk ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karadeniz, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Ereğli, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Çocuk İnternet Kafede Bulundu - Son Dakika

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