Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan 2 yaşındaki çocuk sulama kanalında bulundu.

Alınan bilgiye göre olay, Elbistan ilçesi Yapraklı Mahallesinde meydana geldi. Öğle saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları başlatıldı. Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince yapılan aramada kayıp çocuk sulama kanalında bulundu. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.