Kayıp Ece Gürel'in Eşi: İş Yerinde Sorunları Vardı - Son Dakika
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Kayıp Ece Gürel'in Eşi: İş Yerinde Sorunları Vardı

Ece Gürel, 2 gündür kaybolmuşken eşi Sezer Güler, iş yerindeki sorunlar yüzünden evden çıktığını belirtti.

04.03.2025 17:22
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Kayıp olarak aranan Ece Gürel'in eşi konuştu: "İş yerinde sorunları vardı"

2 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları Belgrad Ormanı'nda sürüyor

İSTANBUL - Kağıthane Gültepe'de 2 gün önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları Belgrad Ormanı'nda devam ediyor. Bölgede umutla bekleyişini sürdüren Ece Gürel'in eşi Sezer Güler, "İş yerinde bazı sorunlar yaşamıştı. 'İstifa edeceğim' dedi. Hava almaya gidecekti. Telefonu aradık, cevap verilmedi" şeklinde konuştu.

Kağıthane Gültepe'de ikamet eden Ece Güler'den 2 gündür haber alınamamış, bunun üzerine telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları başlamıştı. Arama çalışmaları devam ederken bölgede ekiplere yardımcı olmaya çalışan Ece Güler'in eşi Sezer Güler açıklamalarda bulundu. Güler, "11.30 gibi evden çıktı, 14.00 gibi ailesi aradı, ulaşamadığını söyledi. 15.00 gibi ben aradım, telefon çalışıyor ama cevap vermiyordu. 18.00'e kadar telefonu açılmıyordu, sonradan tamamen kapandı. Annesi, 'Hacıosman'da bulunan Kent Ormanı'na hava almaya gidecekti' dedi. Biz de bunu üzerine oraya yoğunlaştık, ben oraya gittim. Dağ yollarına çok girmez, patika yollarında yürüyüş yapar. Ben girdiğim zaman bile beni uyarırdı. En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler arama yapıyor. Eşimin giysilerini getirdim, arama kurtarma köpekleriyle arama devam ediyor. Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum." diye konuştu.

35 yaşındaki peyzaj mimarını arama çalışmaları devam ederken ailenin umut dolu bekleyişi devam ediyor. Ekipler nöbetleşerek Güler'in telefonunun son kez sinyal verdiği alanda arama çalışmaları yapıyor.

Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, Belgrad, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Ece Gürel'in Eşi: İş Yerinde Sorunları Vardı - Son Dakika

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