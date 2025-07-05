Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, arkadaşlarıyla iddiaya girerek Kızılırmak'a atlayan 27 yaşındaki gencin arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. AFAD ve Ankara Emniyeti'ne bağlı kurbağa adamlar, kayıp genci bulmak için yoğun çaba harcıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaş, Kızılırmak kıyısında mola verdi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ahmet Kanbur, arkadaşlarıyla girdiği iddia sonrası Irmak Virajlar Köprüsü'nden suya atladı. Bu anlar, arkadaşlarından Ş.Ç.Y. (16) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Atlayışın ardından kısa sürede su yüzeyinde hareketsiz kalan Kanbur'u fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine Ankara'dan gelen polis dalgıçlar, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk gün yapılan aramalarda, dalgıçlar su altında tarama gerçekleştirirken, AFAD ekipleri ise botlarla kıyı hattını kontrol etti.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, ikinci gün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gelen kurbağa adamlar, hem su altını hem de kıyıyı botlarla detaylı şekilde tarıyor. AFAD ekipleri de botlarla kayıp gencin bulmak için arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan, Kapulukaya Barajı'nda su akışının etkisini azaltmak amacıyla baraj kapaklarının geçici süreyle kapatıldığı öğrenildi. - KIRIKKALE