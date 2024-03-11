Kayıp olarak aranan genç, su kanalında kaza yapmış halde ölü bulundu
ISPARTA - Isparta'da bir gündür kayıp olarak aranan ve kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu.
Olay, Isparta Akkent Mahallesi Dereboyu mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık bir gündür kayıp olarak aranan ve kuryelik yaptığı öğrenilen üniversite öğrencisi Emirhan Göksu (20), 46 AFV 504 plakalı motosiklet ile su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme timi tarafından yapılan çalışmaların ardından Göksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Isparta'da bir gündür kayıp olan ve kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Göksu, su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göksu'nun cansız bedeni otopsi için Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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