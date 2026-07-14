Kayıp Hacer 5 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Hacer 5 Gün Sonra Bulundu

14.07.2026 11:37
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Hatay'da evden kaçan 16 yaşındaki Hacer, İstanbul'a gitmek üzereyken otogarda bulundu.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde mektup bırakarak evden ayrılan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, 5 gün sonra İstanbul'a gitmek üzereyken otogarda bulundu. Evden kaçan kızına 5 gün sonra kavuşan anne Dadıcı, kızının görünce sarılıp mutluluktan ağladığını söyledi.

Kumlu ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, 9 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında ailesinin düğünde olduğu esnada evden ayrıldı. Düğünden dönen baba Ahmet ve anne Saadet Dadıcı, evde Hacer'in olmadığını fark etti. Kızlarına telefonla ulaşamayan Dadıcı ailesi, Hacer'in yazdığı mektubu görünce evden kaçtığını anladı. Evladının hayatından endişe eden ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, Hacer'i bulmak için arama çalışması başlattı. Kumlu İlçe Jandarma ekiplerinin arama çalışmalarının ardından evden kaçan Hacer, 5 gün sonra sağ salim bulundu. Hacer'in Kırıkhan ilçesi otogarında İstanbul'a gitmek üzereyken bulunduğu öğrenildi. Evden kaçan kızına 5 gün sonra kavuşan anne Dadıcı, kızının görünce sarılıp mutluluktan ağladığını söyledi.

"Kızımı görünce sarıldım ve öptüm, mutluluktan ağlamaya başladım ve Allah bir daha yaşatmasın inşallah"

Kızından haber alamayınca korkuya kapılarak evladının zarar görmüş olabileceğini düşündüğünü ifade eden anne Saadet Dadıcı, "Biz misafirlikteydik, eve geldiğimizde evde kızım yoktu. Ondan sonra aramaya başladık ama bulamadık. Emniyet ekipleri ve jandarma sağ olsun, aramalar yaparak bulundu. Jandarmaya teşekkür ederiz. Onlar sayesinde böyle daha çabuk bulundu. Kızım, Kırıkhan ilçesi otogarda tek başınayken bulunmuş. Otogarda dolanıyorken bulundu. Otogarın dışında böyle kenarda oturmuş haldeydi. Otogardan birisi görüp bize haber verdi. Biz de hemen o haberle gittik. Biz de inşallah kendidir diye düşündük. Oraya gidip çok şükür buldular. Kızımı görünce sarıldım ve öptüm. Mutluluktan ağlamaya başladım. Allah bir daha yaşatmasın inşallah ve kimsenin başına da vermesin. Evlat acısı çok zor. Elhamdülillah çok şükür Allah'a. Kızım, bitkin, aç, susuz kalmıştı. Yemek yiyememiş ve bayağı bitkin bir haldeydi. Sağlık durumu çok şükür şimdi iyi. Sağlığı yerinde şu an hamdolsun. Kızım orada tek başınaydı. Her türlü şeyler geliyordu aklımıza. Acaba kötü insanların elinde mi, ne tür bir halde yani acaba öldürdüler de yoksa bulunmaması mümkün değildi. Her şey aklımıza geldi. Allah'a çok şükür iyi halde kendisi bulundu. Bugün sabah kalktım sanki böyle ayaklarımın bağı çözülmüş gibi, ayaklarım böyle hani yorgunluğum sanki yeni çıktı. Üzüntüden yorgunluğumu hiç hissetmiyordum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Kırıkhan, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Kumlu, Yaşam, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Hacer 5 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika

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