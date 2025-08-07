Kayıp İş Adamı Aranıyor - Son Dakika
Kayıp İş Adamı Aranıyor

07.08.2025 20:43
Marmara Adası'nda kaybolan iş adamının yatı parçalanmış halde bulundu, kaptan serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yatı parçalanmış halde bulunan kayıp iş adamı ile ilgili gözaltına alınan kuru yük gemisi kaptanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili Yalova'da kuru yük gemisi kaptanı C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle gözaltına alındı. C.T. Sahil Güvenlikteki işlemlerin ardından Yalova Adliyesine sevk edildi. Süpheli tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilen çimento taşıyan Arel 7 isim geminin kaptanı C.T. verdiği ifadede, "Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adasını geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30'da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M.S. vardı. Sonra yemeğe indiler. Saat 17.00'da indiler yemeğe. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bi sarsıntı hissettim anlam veremedim baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o an ki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başı boş diye bizle alakası yok diye ben tekne olduğunu görmedim tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık duyardık sesi" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Marmara Adası, Denizcilik, Balıkesir, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, yalova, Hukuk, Kaza

