Kayıp Kadın İçin Aramalar Yoğunlaşmış Durumda - Son Dakika
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Kayıp Kadın İçin Aramalar Yoğunlaşmış Durumda

Kayıp Kadın İçin Aramalar Yoğunlaşmış Durumda

Kırıkkale'de kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner için komandolar kapsamlı arama yapıyor.

03.10.2024 15:43
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Kırıkkale'de, 47 yaşındaki kayıp kadının bulunması için jandarma komandoları köy ve çevresinde dağ taş demeden her yeri didik didik arıyor.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde yaşayan Sevgi Gülden Yalçıner'den 25 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalçıner'in bulunması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Yalçıner ile bağlantılı olduğu iddia edilen 8 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan iki kişi, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'na gönderildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık, 2'si ise mahkeme heyeti tarafından serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, Sevgi Gülden Yalçıner'in öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor. Bu çerçevede, jandarma komandolarının da destek verdiği arama çalışmaları, Karaağıl köyü ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen komandolar, kayıp kadının izini sürmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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