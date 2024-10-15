Kayıp Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kırıkkale'de cesedi bordür taşına bağlı halde barajda bulunmuştu...Son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR - Kırıkkale'de 19 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in cenazesi, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner'in cansız bedeni; Jandarma Arama Kurtarmaekipleri tarafından Kapulukaya Barajı'nda bulundu. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Yalçıner'in, tabancayla öldürüldükten sonra tel ve brandaya sarılarak bordür taşıyla Köprü köy yakınındaki köprüden atıldığı tespit edildi. Kan donduran cinayetle ilgili kadının iki kardeşi, sevgilisi, yeğeni ve bir akrabası tutuklandı. Cinayete kurban giden Yalçıner'in cenazesi, memleketi Kırşehir'e getirildi. Kaman ilçesi Başköy'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında Yalçıner için helallik istendi. Kılınan namazın ardından Yalçıner'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.