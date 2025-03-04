Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kayıp genç kızı bulan ve Kurtalan ilçesinde çıkan yangına müdahale eden polisleri ödüllendirdi.
Vali Kemal Kızılkaya, kent merkezinde meydana gelen kayıp şahıs vakasına yönelik yürütülen çalışmalar ile Kurtalan ilçesinde çıkan yangına etkin ve hızlı müdahalede bulunan İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve görevli emniyet personelini "Başarı Belgesi" ile ödüllendirerek kendilerine teşekkür etti. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayıp Kız ve Yangınla Mücadele Eden Polisler Ödüllendirildi - Son Dakika
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