Kayıp Lise Öğrencisi Canan Zeybek Teslim Oldu - Son Dakika
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Kayıp Lise Öğrencisi Canan Zeybek Teslim Oldu

Kayıp Lise Öğrencisi Canan Zeybek Teslim Oldu

Denizli'de kaybolan 16 yaşındaki Canan Zeybek, polis karakoluna giderek aileine teslim oldu.

05.10.2024 22:05
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Denizli'de 4 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kızın, kayıp haberlerinin ardından polis karakoluna giderek teslim olduğu belirtildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden lise 10. Sınıf öğrencisi Canan Zeybek (16), Çarşamba günü evden okula gidiyorum diyerek çıktı. Akşam okuldan eve dönmeyen genç kızdan bir daha haber alınamadı. Ailenin tüm armalarına rağmen ulaşılamayan genç kız için kayıp ihbarından bulunuldu.

Lise öğrencisi Canan Zeybek, basında yer alan haberlerin ardından Denizli Otobüs Terminalinde bulunan polis karakoluna giderek teslim oldu. Genç kız daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak, Yenişehir'de bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kızlarının bulunduğu bilgisi verilen aile, kızlarını almak için Çocuk Şube Müdürlüğüne hareket etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Lise Öğrencisi Canan Zeybek Teslim Oldu - Son Dakika

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