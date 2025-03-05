Kaymakam Bakan Yangın İnceldi

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Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, yangında büyük zarar gören Yağbasan Mahallesi Camii'nde inceleme yapıp mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan beraberinde İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani ile birlikte Yağbasan Mahallesi Camii'nde çıkan yangın sonrası, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Kaymakam Bakan, yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alarak, yangında hasar gören caminin inşası ve onarımına en kısa sürede başlanarak mahalleye tekrar kazandırılacağını belirtti. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanan vatandaşın olmadığını belirten Kaymakam Bakan, Yağbasanlı mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. - VAN