Kaynarca\'da Çocuk Yangın Çıkardı

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çakmakla oynayan çocuk, iki katlı evin yanmasına sebep oldu. Evde hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şeyhtımarı Mahallesi Konak Sokak üzerinde H.D.'ye ait evde ateşle oynayan çocuk yangına sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA