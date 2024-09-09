Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobilin çarptığı 18 yaşındaki motosikletli genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 23 Ağustos Cuma günü gece saatlerinde Kaynarca- Karasu yolu Kayacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 YY 720 plakalı Fiat marka otomobil, Egemen Aktaş (18) idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Aktaş, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Aktaş, bugün öğle namazını müteakip Kaynarca Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA