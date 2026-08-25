Kaynarca\'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan otomobildeki malzemeler yola saçıldı.

Kaza, Kaynarca-Karasu yolu Kulaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.P. idaresindeki 06 GCN 539 plakalı hafif ticari araç ile M.C. yönetimindeki 34 HE 7046 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır hasar alan 06 plakalı hafif ticari araç takla atarken, otomobil ise refüje çarparak durabildi. Şiddetli çarpışmayla birlikte araçta bulunan kutu ve parçalar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler M.C. ve N.P., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yola saçılan parçalar ekiplerce temizlenirken, olaya ilişkin inceleme başlattı.