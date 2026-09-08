Kayseri 8. Ağır Ceza'da Yılanlar Grubu davasında 26 sanığın yargılanması sürdü - Son Dakika
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Kayseri 8. Ağır Ceza'da Yılanlar Grubu davasında 26 sanığın yargılanması sürdü

Kayseri 8. Ağır Ceza\'da Yılanlar Grubu davasında 26 sanığın yargılanması sürdü
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Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' adlı suç örgütüne yönelik davada 26 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar B.Ş. ve F.İ., tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' adlı suç örgütü davasında 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 Mart 2024 tarihinde sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurmuştu. Toplam 26 sanığın yargılanmasına Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. B.Ş. ve F.İ. dışında tutuklu sanığın kalmadığı davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıkların yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmada, tutuklu sanık B.Ş., uzun süredir cezaevinde olduğunu belirterek, müşteki M.K'ye yönelik silahla yaralama eylemiyle suçlandığını söyledi. Dosyada adı geçen sanık ve müştekileri tanımadığını ve bu kişilerle herhangi bir irtibatının bulunmadığını savunan B.Ş., suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

30 aydır tutuklu bulunduğunu ve ailesinin mağdur olduğunu belirten tutuklu sanık F.İ. de suçlamalara konu olaylarda müştekilerin şikayetçi olmadığını ifade ederek, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu ve dosyada tutukluluğu gerektirecek somut delil olmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, B.Ş. ve F.İ'nin tutukluluk hallerinin, tutuksuz sanıkların ise yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kayseri, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri 8. Ağır Ceza'da Yılanlar Grubu davasında 26 sanığın yargılanması sürdü - Son Dakika

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