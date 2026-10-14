Kayseri\'de 10 aranma kaydı olan şahıs, 13 yıl 2 ay 3 gün hapis cezasıyla yakalandı

Kayseri'de hakkında 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçundan 10 ayrı aranma kaydı ve 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında '5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçundan 10 ayrı aranma kaydıyla 2021 yılından bu yana aranan ve 13 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (61) yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.K., cezaevine teslim edildi.