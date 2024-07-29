Kayseri\'de 12 Kişiye Terörden İşlem Yapıldı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda geçtiğimiz 1 hafta içerisinde 12 kişiye terörden işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 21-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4,

DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs olmak üzere toplamda 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden

diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - KAYSERİ