Kayseri\'de 125 kişi yakalandı, 215 yıl hapis cezası bulunuyor

3.Sayfa

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda toplam 215 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında 24-31 Mart tarihleri arasında çalışmalar yaptı. 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında çalışma yapan ekipler; 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tüfek, 10 adet kapsam dışı bıçak, 119 adet fişek ele geçirdi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 22 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatan ekipler; bu olaylarla ilgili 21 şüpheli yakalarken, hırsızlık malı olan 48 bin 500 TL değerinde malzemeler ele geçirdi. Malzemeler sahiplerine tam ve eksiksiz olarak teslim edildiği belirtildi.

Öte yandan, yapılan çalışmalarda kumar oynatıldığı tespit edilen; 3 iş yerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 3 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 19 şahsa toplamda 122 bin 75

TL idari para cezası uygulandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise; 215 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 şahıs yakalanırken, 50 şahıs ise adli makamlarca tutuklandı. - KAYSERİ