Kayseri\'de 13 milyon 750 bin TL değerinde gümrük kaçağı araç yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2024 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda yaklaşık değeri 13 milyon 750 bin TL olan gümrük kaçağı change araç yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı ekipleri tarafından 2024 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 750 bin TL olan gümrük girişli yabancı plakalı 10 change araç, 1 çalıntı tır ve çevre illerden de olmak üzere 9 çalıntı motosiklet yakalandı.

Yakalanan araçlar muhafaza altına alınırken, meydana gelen olaylarla ilgili ekipler tarafından 30 şüpheliye işlem yapıldı. - KAYSERİ