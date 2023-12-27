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Kayseri'de 15 kişi sınır dışı edilmek üzere yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 15 kişi sınır dışı edilmek üzere yakalandı

Kayseri'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda, 600'ü yabancı uyruklu olmak üzere 990 kişi sorgulandı. Çalışmalarda 37 metruk bina, 62 umuma açık yer, 7 terminal ve 96 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamada 15 kişi sınır dışı edilmek üzere yakalandı.

Kayseri\'de 15 kişi sınır dışı edilmek üzere yakalandı
27.12.2023 - 12:18,
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15 kişi sınır dışı edilmek üzere yakalandı.

Kayseri'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada, 600'ü yabancı uyruklu olmak üzere 990 şahıs sorgulandı. Çalışmalarda 37 metruk bina, 62 umuma açık yer, 7 terminal, 96 araç kontrol edildi.

Yapılan uygulamada 15 şahıs ise sınır dışı edilmek üzere yakalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 15 kişi sınır dışı edilmek üzere yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 15 kişi sınır dışı edilmek üzere yakalandı - Son Dakika
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