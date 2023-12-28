Kayseri'de 15 şahıs sınır dışı edilmek üzere yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15 kişi sınır dışı edilmek üzere yakalandı.

Kayseri'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada, 600'ü yabancı uyruklu olmak üzere 990 şahıs sorgulandı. Çalışmalarda 37 metruk bina, 62 umuma açık yer, 7 terminal, 96 araç kontrol edildi.

Yapılan uygulamada 15 şahıs ise sınır dışı edilmek üzere yakalandı.