 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de 19 şüpheli tutuklandı, 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 19 şüpheli tutuklandı, 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 2 kilo 156 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonlar polis kamerasına yansıdı.

Kayseri\'de 19 şüpheli tutuklandı, 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
12.01.2024 - 13:59,  Güncelleme: 14:03
Abone Ol

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından 3 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklanırken, 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-12 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan aramalarda ise, 2 kilo 156 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonlar polis kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Narkotik, Kayseri, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 19 şüpheli tutuklandı, 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50
Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum

Son Dakika
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17 ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 15:08:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de 19 şüpheli tutuklandı, 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement