Kayseri'de 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri\'de 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 14 ayrı aranma kaydı ile 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Melikgazi-Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri ile birlikte nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı.

30.04.2024 18:06
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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 14 ayrı aranma kaydı ile 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Melikgazi-Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri ile birlikte nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararı ile hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 10 ay, Ankara Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşları vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararı ile "Dolandırıcılık" suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve haricen 11 ayrı dolandırıcılık dosyasından 2 yıldır aranan L.A., yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışmalar neticesinde Melikgazi ilçe merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınarak karakolda işlemleri tamamlanan L.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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