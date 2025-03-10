Kayseri'de 247 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 247 Suçlu Yakalandı

Kayseri\'de 247 Suçlu Yakalandı

Kayseri'de yapılan operasyonda, 231 yıl hapis cezası bulunan 247 şahıs yakalandı, hırsızlık olayları aydınlatıldı.

10.03.2025 12:18
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 231 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 247 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında 3-9 Mart tarihleri arasında çalışmalar yürütüldü. Çalışmalarda; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 215 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 11 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 8 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, bu şahıslardan 3'ü tutuklandı. 2 adet çalıntı oto ile birlikte, ele geçirilen hırsızlık malı olan malzemeler tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen; 3 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 3 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 12 şahsa toplam 110 bin 964 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda ayrıca, toplam 231 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 247 şahıs yakalanırken, 96 şahıs adli makamlarca tutuklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 247 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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