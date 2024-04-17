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Kayseri'de 3 kişinin öldürüldüğü miras davasına devam edildi

KAYSERİ - Kayseri'de 3 Ocak 2022 tarihinde 3 yakınını silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari sanık M.Y. ile ona yardım ettikleri iddia edilen 5 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Müştekiler, hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari sanık M.Y.'nin yakalanması talebinde bulunurken, tutuksuz sanıklardan 2'sinin azmettirme ve yardım etme suçlarından tutuklanmasını istedi. Ayrıca karşı tarafın kendilerini tehdit ettiğini öne süren müştekiler, sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti ise eksikliklerin girdirilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, 3 Ocak 2022 tarihinde Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde Seyit Y. (30), Gaffar Mehmet Y. kardeşler ve dayıları Serdar Y. iddiaya göre aralarında miras yüzünden husumet bulunan amca çocukları Mehmet Y. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Y., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti. Başlarından vurulan Seyit ve Gaffar Mehmet Y. olay yerinde hayatını kaybederken dayıları Serdar Y. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.