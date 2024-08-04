Kayseri\'de 3 kişiyi tehdit edip yağma yapan 5 kişi yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 3 vatandaşı tehdit edip yaraladıktan sonra 200 bin TL değerinde eşyasını yağmalayan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince 3 vatandaşı tehdit ederek yaralayıp, 200 bin TL değerinde eşyalarını yağmalayan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi olarak belirlenen E.A. (23), Ş.C.Y. (23), O.Y. (44), A.Y. (20) ve Y.E.Y. (36) düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan E.A.'nın 'kasten yaralama' suçundan 7, Ş.C.Y.'nin 'kasten yaralama' suçundan 4, O.Y.'nin ise 'kasten yaralama' suçundan 1 adet kaydı bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Yağmalanan eşyalar sahiplerine teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ