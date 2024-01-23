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Kayseri'de 36 Şahıs Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İçin Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 36 Şahıs Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İçin Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 36 şahıs yakalandı. Operasyonda 21 kilo 146,91 gram uyuşturucu madde, 3 bin 794 adet uyuşturucu hap, 14 tabanca, 59 fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri\'de 36 Şahıs Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İçin Yakalandı
23.01.2024 - 12:41,
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 36 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 4 ay süren teknik takipli çalışmalar sonucunda Özel Harekat Polisi'nin de katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kilo 146,91 gram uyuşturucu madde, 3 bin 794 adet uyuşturucu hap, 14 tabanca, 59 fişek ve 3 hassas terazi bulunurken, 36 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 36 Şahıs Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İçin Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 36 Şahıs Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İçin Yakalandı - Son Dakika
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