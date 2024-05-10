Kayseri'de 81 saatlik kamera kaydı incelemeleri sonucunda hırsızlık failleri yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 81 saatlik kamera kaydı incelemeleri sonucunda hırsızlık failleri yakalandı

Kayseri\'de 81 saatlik kamera kaydı incelemeleri sonucunda hırsızlık failleri yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, ikametten hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. 81 saatlik kamera kaydı incelemelerinin ardından A.K. ve M.D. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

10.05.2024 18:28
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından 81 saat süren kamera kaydı incelemeleri sonucunda ikametten hırsızlık olayının failleri yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ikametten hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin olayla ilgili olarak yaptığı 81 saatlik kamera kaydı incelemelerinin ardından hırsızlık olayının faili A.K. (27) ve M.D. (34) yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 81 saatlik kamera kaydı incelemeleri sonucunda hırsızlık failleri yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 81 saatlik kamera kaydı incelemeleri sonucunda hırsızlık failleri yakalandı - Son Dakika
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