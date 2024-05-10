Kayseri\'de 81 saatlik kamera kaydı incelemeleri sonucunda hırsızlık failleri yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından 81 saat süren kamera kaydı incelemeleri sonucunda ikametten hırsızlık olayının failleri yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ikametten hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin olayla ilgili olarak yaptığı 81 saatlik kamera kaydı incelemelerinin ardından hırsızlık olayının faili A.K. (27) ve M.D. (34) yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ