Kayseri\'de Aileler Arasında Tüfekle Kavga

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan kavgada 2 ikamet kurşunlandı. Kurşunlanan ikametin birinde anne ve oğlu saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.U. ve D.U. tüfekle anne N.E. ve oğlu İ.E.'nin yaşadığı ikamete ateş açtı. Olayda, N.E. ve İ.E. saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de anne ve oğlunu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheliler E.U. ve D.U. yakalanırken, aynı saatler içerisinde olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir kurşunlama olayı daha gerçekleşti. Yine Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Nazır Geçidi Sokak üzerinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir ikamete ateş açıldı. Kurşunlar ikamete isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. Polis ekipleri ikinci kez gerçekleşen kurşunlama olayının şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.,

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ