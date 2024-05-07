Kayseri\'de 2 aracın aküsünü çalan 2 şüpheli yakalandı

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Kayseri'de 2 aracın aküsünü çalan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 12 saatlik kamera görüntüsünü izlemesi sonucu kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Kocasinan ilçesinde farklı tarihlerde 2 araçtan meydana gelen akü hırsızlığı ile ilgili Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 12 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler; hırsızlık olaylarını H.B. ve A.A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, aküler de sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ