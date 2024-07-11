Kayseri'de Araca Zarar Veren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de Araca Zarar Veren Şüpheli Tutuklandı

Kayseri\'de Araca Zarar Veren Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de bir şahsın aracına zarar vermekten gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliyi kamera incelemesi sonucu tespit etti. Şüphelinin uyuşturucu bulundurma, kasten yaralama, hakaret gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

11.07.2024 10:01
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Kayseri'de bir şahsın aracına zarar vermekten gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Haziran'da bir şahsın aracına zarar verilmesi ile ilgili çalışma başlatan Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kamera incelemesi sonucu olayı B.K.'nın (19) gerçekleştirdiğini belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan B.K.'nın 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'kasten yaralama', 'hakaret', 'reşit oymayanla cinsel ilişki' suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli, '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'mala zarar verme' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Konu ile alakalı çalışmalarımız titizlikle sürdürülmekte, kimliği tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Araca Zarar Veren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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