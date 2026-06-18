Kayseri'de Araçtan Yılan Sarktı - Son Dakika
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Kayseri'de Araçtan Yılan Sarktı

Kayseri\'de Araçtan Yılan Sarktı
18.06.2026 19:49
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Kocasinan'da bir araçtan yılan sarkması üzerine itfaiye ekipleri seferber oldu, yılan bulunamadı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir araçtan yılan sarktığı ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler aracın motor kısmında yılanı ararken, meraklı vatandaşlar da olan biteni merakla izledi.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bir otomobilin altından yılan sarktığını gören vatandaşlar durumu önce araç sahibine ardından da itfaiyeye haber verdi. Aracın yanına gelen itfaiye ekipleri, hava yastıkları ile aracı kaldırdı. Motor kısmında ve aracın altında yılan arayan ekipler, bir defa gözüken yılanı bulamadı. Bu sırada aracın etrafını saran meraklı vatandaşlar da olan biteni izlerken, araç daha sonra itfaiyeye çekildi.

Araç sahibi Mert Ahmet Çalış, "Sabah aracımızı park etmiştim. Vatandaşlar geçerken yılanın sallandığını fark etmişler. Bizde itfaiyeye aradık. Ekipler baktı ama yılan çıkmadı" dedi.

İtfaiye de yapılan incelemede, yılanın aracın hareket halindeyken düşmüş olabileceği değerlendirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan, 3. Sayfa, İtfaiye, Kayseri, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Araçtan Yılan Sarktı - Son Dakika

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