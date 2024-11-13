Kayseri'de Aranan Şahıs Operasyonu

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Kayseri'de 46 ekip ve 117 personelli 'aranan şahıs' operasyonu

KAYSERİ - Kayseri'de 46 ekip ve 117 personel ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri 46 ekip ve 117 personelin katılımı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hırsızlık suçundan 17 yıl 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Z. (27), dolandırıcılık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. ve infaz kurumuna yasak eşya sokma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.İ. ile birlikte çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 10 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.