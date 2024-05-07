Kayseri\'de narkotik köpeği Athena\'nın arama yaptığı araçta 1 kilo uyuşturucu ve binlerce hap ele geçirildi

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Kayseri'de narkotik köpeği Athena'nın didik didik arama yaptığı araçta 1 kilo uyuşturucu madde ile binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; yabancı uyruklu 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Aracı belirleyen ekipler; yabancı uyruklu 1'i kadın 2 şüpheliyi gözaltına alırken, narkotik köpeği Athena da araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 1 kilo 243 gram uyuşturucu madde ve 13 bin 720 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. - KAYSERİ