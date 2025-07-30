Kayseri\'de Bandrolsüz 450 kg Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir otobüste 450 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kaynar Jandarna Karakol Komutanlığınca Kayserl- Malatya Karayolu'nda yol kontrol devriye faaliyeti yapıldı. Yapılan çalışmalarda bir otobüse çay ve tütün köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda 450 kilogram bandrolsüz tütün, filtre ve sarma kağıdı bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ