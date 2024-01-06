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Kayseri'de beton mikseri bahçeye devrildi, sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de beton mikseri bahçeye devrildi, sürücü kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesinde meydana gelen kazada, beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye devrildi. Devrilen mikser içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de beton mikseri bahçeye devrildi, sürücü kurtarıldı
06.01.2024 - 13:11,
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde beton mikseri bahçeye devrildi. Devrilen mikser içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağırnas Mahallesinde meydana gelen kazada, 38 BR 074 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen mikser içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de beton mikseri bahçeye devrildi, sürücü kurtarıldı - Son Dakika


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