Kayseri\'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Çoruh Caddesi'nde meydana gelen olayda Y.K. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında henüz bilinemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ekipler olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ