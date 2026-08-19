Kayseri\'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Kartopu Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın bodrum katından yaşayan Barış Ç.'den (32) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından ikametin kapısı açılırken, ekipler ve yakınları Barış Ç.'yi ikamette asılı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Barış Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından ikamette inceleme yapılırken, Barış Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.