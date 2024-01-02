Kayseri\'de bir palet üretim tesisi deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir Palet Üretim Tesisi'nin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde üzerinde bulunan bir Palet Üretim Tesisi'nin deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. - KAYSERİ