Kayseri'de boğazına şeker kaçan vatandaşın Heimlich'le kurtarılması kameraya yansıdı - Son Dakika
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Kayseri'de boğazına şeker kaçan vatandaşın Heimlich'le kurtarılması kameraya yansıdı

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Kayseri\'de boğazına şeker kaçan vatandaşın Heimlich\'le kurtarılması kameraya yansıdı
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Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne işlem yapmak için gelen vatandaşın boğazına şeker kaçtı. Asansör beklerken nefes almakta güçlük çeken vatandaşı müdürlük personeli Heimlich manevrasıyla kurtardı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne işlem yapmak için gelen bir vatandaşın boğazına şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken vatandaşı müdürlükteki bir personel Heimlich manevrası ile kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne işlem yapmak gelen vatandaşın boğazına şeker kaçtı. Asansör beklediği sırada nefes almakta güçlük çeken vatandaş, göğsüne vurarak kaçan şekeri çıkarmaya çalıştı. O sırada vatandaşın imdadına müdürlük personeli yetişti. Vatandaşın zor durumda olduğunu gören personel, Heimlich manevrasını uyguladı. Heimlich manevrasının ardından vatandaşın boğazına kaçan şeker çıktı.

Öte yandan, vatandaşın nefes almakta zorlandığı ve personelin Heimlich manevrası uyguladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
İklim Değişikliği3. SayfaKayseriSağlıkGüncelSon Dakika

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