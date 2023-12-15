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Kayseri'de boşanma aşamasındaki kadın kurusıkı tabanca ile yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de boşanma aşamasındaki kadın kurusıkı tabanca ile yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini kurusıkı tabanca ile yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri\'de boşanma aşamasındaki kadın kurusıkı tabanca ile yaralandı
15.12.2023 - 19:30,
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini kurusıkı tabanca ile yaraladıktan sonra kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikköy Mahallesi Ersin Caddesi üzerinde meydana gelen olayda C.A., boşanma aşamasındaki eşi N.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.A., yanındaki kurusıkı tabanca ile N.A.'ya yakın mesafeden ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralandığı öğrenilen N.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan C.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kayseri, Son Dakika

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