Kayseri'de Çevreye Rahatsızlık Verenlere 111 Bin 135 TL Para Cezası - Son Dakika
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Kayseri'de Çevreye Rahatsızlık Verenlere 111 Bin 135 TL Para Cezası

Kayseri\'de Çevreye Rahatsızlık Verenlere 111 Bin 135 TL Para Cezası

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Eşref Bitlis Parkı ve çevresinde vatandaşlara rahatsızlık veren 33 kişiye 'Çevreye rahatsızlık vermekten' 32 bin 241 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 26 araca da toplam 78 bin 894 TL trafik cezası kesildi. Toplamda 111 bin 135 TL para cezası uygulandı.

29.03.2024 13:28
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobille çevreye rahatsızlık veren 33 kişi ve 26 araca toplam 111 bin 135 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Eşref Bitlis Parkı ve civarında vatandaşlara rahatsızlık veren şahıs ve araçlar olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan uygulamada;

33 şahsa 'Çevreye rahatsızlık vermekten' 32 bin 241 TL idari para cezası, 3 ses sistemi, 5 APP plaka ve 9 muhtelif maddeden 26 araca da toplam 78 bin 894 TL trafik cezası uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Çevreye Rahatsızlık Verenlere 111 Bin 135 TL Para Cezası - Son Dakika

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