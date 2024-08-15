Kayseri'de çıkan anız yangınında 40 dönüm alan yandı - Son Dakika
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Kayseri'de çıkan anız yangınında 40 dönüm alan yandı

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 40 dönüm alan küle döndü.

15.08.2024 19:28
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Kayseri'de çıkan anız yangınında 40 dönüm alan yandı

Ekipler yangının ormana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti

KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 40 dönüm alanın küle döndüğü anız yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beğendik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kuru otlar alev aldı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken; ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıcak havanın da etkisiyle hızlı bir şekilde ilerleyen yangına, itfaiye ekiplerine destek amaçlı gelen İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 TOMA ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Ayrıca, alevler bir evin bahçesine de sıçrarken, ev zarar görmeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 40 dönüm alan küle dönerken; ekiplerin 1 buçuk saatlik yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de çıkan anız yangınında 40 dönüm alan yandı - Son Dakika

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