Kayseri'de çıkan kavgada minibüs kurşunlandı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de çıkan kavgada minibüs kurşunlandı, 2 kişi yaralandı

Kayseri\'de çıkan kavgada minibüs kurşunlandı, 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan tartışma kavgaya dönüşerek minibüsün kurşunlanmasına ve 2 kişinin tabanca ile yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

05.08.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bir minibüs kurşunlandı, 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazımkarabekir Mahallesi'nde gece saatlerinde bir evde, iddiaya göre evde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Şehit Mehmet Tavsel Caddesi üzerinde bir minibüs kurşunlandı. Tabanca ile vurularak yaralanan 2 kişi, araç ile Yeniköy Mahallesi Hasbek Sokak üzerine bırakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan Y.E. ile M.A.'yı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan incelemelerde minibüste çok sayıda kurşun girişi olduğu tespit edildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, Olay, Güvenlik, Hastane, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de çıkan kavgada minibüs kurşunlandı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:37:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de çıkan kavgada minibüs kurşunlandı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement